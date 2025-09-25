"Отелло": каждый пятый российский турист пробовал цифровой детокс на отдыхе

При это 37% опрошенных считают впечатления важнее комфорта, сообщается в исследовании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти каждый пятый россиянин пробовал на отдыхе цифровой детокс - полный отказ от использования гаджетов и интернета. Об этом говорится в результатах исследования сервиса бронирования гостиниц "Отелло" от 2ГИС, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Цифровой детокс оценили 19% опрошенных. Любопытно, что женщины на 8% чаще выбирают отдых без гаджетов, чем мужчины", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, 46% россиян попробовали вместо длительного отпуска выбирать короткие путешествия на один-три дня. Еще 37% поделились, что считают впечатления важнее комфорта, поэтому уже практиковали отказ от отдыха в отеле в пользу чего-то интересного, например, наблюдения за китами, сплавов по реке или хайкинга в горах. При этом мужчины чаще женщин считают впечатления более важной составляющей путешествий, чем комфорт - 41% мужчин против 34% женщин.

Кроме того, 27% россиян попробовали гастрономический туризм, 17% - жили на фермах, в экопоселениях или деревенских домах, 11% - совмещали в путешествиях работу и отдых.

По данным сервиса, 52% россиян отправляются в путешествия несколько раз в год - из них 41% - два-три раза в год, а 11% ездят в отпуск четыре-пять раз и более. У 27% получается выбраться на отдых один раз в год. Самым подходящим сезоном для путешествий 70% респондентов назвали лето, на втором месте - осень. "Интересно, что женщины чаще мужчин (на 6%) стараются путешествовать круглый год независимо от сезона", - отметили эксперты.

Исследование проводилось в августе 2025 года методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тыс. человек, которые путешествуют не менее одного раза в год.