Компания вложит в проект 20 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный комитет компании "Алроса" утвердил проект по отработке запасов на глубоких горизонтах трубки "Удачная" в Якутии, что позволит увеличить срок эксплуатации месторождения как минимум до 2055 года при ежегодной добыче свыше 4 млн тонн алмазоносной руды. Компания вложит в проект 20 млрд рублей, говорится в сообщении "Алросы".

"Реализация инвестпроекта позволит нам существенно продлить срок отработки месторождения, на котором сегодня добывают более 10% российских алмазов", - отметил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев. По его словам, с 2025 по 2055 год там будет ежегодно добываться 4,1 млн тонн руды, а прибыль оценивается почти в 6 млрд рублей в год.

Новый проект предполагает вскрытие и отработку горизонтов на глубину до 1,13 км от поверхности - до абсолютной отметки минус 780 м. Строительство будет вестись параллельно с углублением горных работ и продлится до 2040 года. Завершить отработку планируется не ранее 2055 года, в то время как предыдущий проект предусматривал завершение добычи в 2039 году на отметке минус 680 м.

Проект разработки глубоких горизонтов "Удачной" получил одобрение Главгосэкспертизы, утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО).

В компании также отметили, что отработка глубоких горизонтов будет вестись по уже отработанной технологии, которая зарекомендовала себя как эффективная и безопасная.

Месторождение трубки "Удачная" является одним из крупнейших в мире. Разработка открытым способом началась в 1967 году, а в 2014 году для отработки более глубоких горизонтов был введен в строй подземный рудник "Удачный".

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.