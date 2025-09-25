NF Group: спрос на аренду складов в России за полгода вырос более чем в 1,6 раза

Объем предоставленных на рынке площадей при этом не изменился

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем запросов на аренду складских помещений в России вырос более чем в 1,6 раза за полгода 2025 года, а объем представленных на рынке площадей остался на прежнем уровне. Об этом говорится в материалах NF Group, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За последние полгода объем запросов на аренду складов вырос более чем в 1,6 раза, при этом объем маркетируемых (учитываются готовые к въезду площади по схемам прямой аренды и субаренды, новое незаконтрактованное строительство и "скрытая вакантность" - прим. ТАСС) площадей остался на прежнем уровне", - указывается в материалах.

Отмечается, что по итогам третьего квартала 2025 года рынок складской недвижимости России приблизился к состоянию баланса: число запросов на аренду почти сравнялось с объемом доступных площадей, что указывает на постепенное оживление спроса. Так, в регионах России 80% сделок за период 2020 года - первого полугодия 2025-го были заключены с топ-20 компаниями, в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 50% сделок, в Московском регионе - 45%.