Пианист Крамер: культура может стать ключом экономики при смене вектора развития

Народный артист РФ заявил, что в стране остается острой проблема поддержки молодых талантов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Культура в России способна занять ключевое место в экономике страны, если изменится подход к ее развитию. Такое мнение выразил народный артист России пианист Даниил Крамер в беседе с ТАСС.

"Совокупный культурный доход в США составляет около 4,5% ВВП - это больше, чем приносит нефть. Один только Майкл Джексон в 2016 году благодаря контрактам с Sony Production принес в бюджет США $825 миллионов, уже после смерти. Это вопрос правильно поставленной системы, которая может работать и в России. Культура может стать драйвером нашей экономики, нужно только изменить вектор развития", - сказал он.

По словам Крамера, проблема поддержки молодых артистов в стране остается острой: неизвестным именам трудно пробиться без инвестиций или громких совместных выступлений. "Сегодня слишком часто наверх выходит не талант, а тот, у кого есть продюсер или иная поддержка. Система должна измениться", - заключил он.