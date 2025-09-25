Американская компания сможет вновь участвовать в проекте, заявил губернатор Сахалинской области на Дальневосточном энергетическом форуме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина открыл возможности для возвращения американской компании ExxonMobil в проект "Сахалин-1", заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Дальневосточном энергетическом форуме.

"В настоящее время указ президента Российской Федерации открыл возможности для возвращения компании Exxon в проект "Сахалин-1", - сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщали о возможности возвращения в проект американской Exxon, однако гендиректор компании Даррен Вудс заявил, что ExxonMobil не намерена возвращаться в Россию, переговоры с Москвой связаны с активами на сумму $4,6 млрд.

Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин-1" - вместо Exxon Neftegas им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске "Сахалин-1".

Доля Exxon Neftegas (дочерняя компания американской ExxonMobil) составляла 30%, но ExxonMobil объявила в марте 2022 года о своем выходе из проекта "Сахалин-1" и уходе из России. Срок продажи доли - до 1 января 2026 года.