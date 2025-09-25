Его газ будет идти в Китай и на Дальний Восток России, заявил губернатор Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, его газ будет идти в Китай и на Дальний Восток РФ, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Дальневосточном энергетическом форуме.

"Перспективы отрасли мы связываем с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год. Этот газ предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока. "Газпром" намерен направить часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" на глубокую переработку", - сказал он.