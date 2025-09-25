Компании Китая видят в Гонконге перспективный рынок для летающих автомобилей

Старший менеджер по выпуску продукции производителя летательных аппаратов Aerofugia Хоу И пояснил, из-за небольшой площади города наземное движение в нем, как правило, очень перегружено

ГОНКОНГ, 25 сентября. /ТАСС/. Производители аппаратов для низковысотных пассажирских перевозок из КНР считают, что Гонконг в ближайшем будущем станет важным рынком для летающих автомобилей. Об этом сообщил старший менеджер по выпуску продукции компании-производителя летательных аппаратов Aerofugia Хоу И.

"Экономический масштаб Гонконга существенный, а уровень его потребления относительно высок", - приводит слова Хоу И газета South China Morning Post. "Небольшая площадь [города] означает, что наземное движение, как правило, очень перегружено. На этом фоне развитие передвижения по городу на низкой высоте очень подходит для Гонконга", - добавил он.

Aerofugia, дочерняя компания одного из ведущих автопроизводителей Китая Zhejiang Geely Holding Group, рассматривает Гонконг как перспективное направление для поставок своего летающего автомобиля. Компания разработала и представила самолет на электрической тяге вертикального взлета и посадки (eVTOL) AE200, который может перевозить до пяти пассажиров.

Заявление Хоу И сделал вскоре после того, как на прошлой неделе глава администрации (правительства) специального административного района КНР Гонконг Джон Ли (Ли Цзячао) заявил, что мегаполис планирует активно развивать низковысотный сектор перевозок, в том числе с применением БПЛА.

Власти КНР рассматривают развитие низковысотного транспорта как важную часть промышленного роста. За последнее время Пекин предпринял несколько шагов для ускорения развития "экономики низких высот" (бизнеса по организации перевозок по воздуху на небольшой высоте), которая включает в себя технологии от беспилотных летательных аппаратов до дирижаблей и летающих автомобилей. Лидеры Китая определили этот сектор как важную развивающуюся отрасль и одну из движущих сил экономического роста.