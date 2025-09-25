Такая мера способствует стимулированию производства ископаемых, сообщило агентство

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) рассматривают возможность введения минимального уровня цен на редкоземельные металлы с целью стимулирования их производства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, официальные лица "обсуждают возможность установления минимального уровня цен, подкрепленного государственными субсидиями, которые США недавно ввели для стимулирования внутреннего производства".

Согласно заявлению официального представителя американской администрации, США ведут переговоры с лидерами G7 и ЕС о более широких торговых мерах для предотвращения демпинга цен на редкоземельные металлы, которые включают тарифы, минимальные цены и другие шаги. Одним из ключевых в повестке дня является вопрос о том, "следует ли ужесточить регулирование иностранных инвестиций в критически важные материалы, чтобы избежать ухода компаний в Китай", проинформировал источник.

Как сообщалось ранее, Международная финансовая корпорация развития США обсуждает создание инвестиционного фонда в размере $5 млрд в сфере добычи критически важных ископаемых. Администрация американского президента Дональда Трампа видит своей приоритетной задачей наращивание добычи таких критически важных ископаемых, как медь, кобальт и редкоземельные металлы.

Замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне ранее проинформировал, что Евросоюз намерен снизить зависимость от КНР и достичь уровня самообеспечения редкоземельными металлами в 65% к следующему десятилетию. Брюссель планирует создать в сообществе стратегический запас редкоземельных металлов, включая литий, кобальт и марганец, для обеспечения автопромышленности и военно-промышленного комплекса.