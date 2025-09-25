В банке также обратили внимание на сокращение профицита счета на 40% в первой половине года, рост дефицита бюджета и сохранение инфляции выше целевого уровня

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2025 года на 0,2 процентного пункта (п.п), до 1,3%. Об этом говорится в докладе банка о состоянии экономики в регионе.

Такого же роста аналитики ЕБРР со штаб-квартирой в Лондоне ожидают и по итогам 2026 года. Ранее он прогнозировался на уровне 1,5%.

"Экономический рост в России замедлился до 1,2% в годовом выражении в первой половине 2025 года из-за слабого внутреннего спроса и снижения доходов от экспорта нефти. Несмотря на то что оборонная промышленность продолжала поддерживать рост ВВП, активность в добывающих отраслях оставалась низкой, а рост торговли стал отрицательным", - говорится в докладе.

В ЕБРР обратили внимание на сокращение профицита счета на 40% в первой половине года, рост дефицита бюджета и сохранение инфляции выше целевого уровня. "Прогнозируется, что реальный рост ВВП составит 1,3% в 2025 и 2026 годах", - отмечается в отчете.

Россия - член ЕБРР с 1992 года. В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты.