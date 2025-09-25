Первые изделия намерены выпустить в 2026 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал новый высокочувствительный инклинометр из российских компонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Первые изделия планируется выпустить в 2026 году.

Как пояснили в Росэле, в процессе строительства и эксплуатации высотных зданий, мостов, тоннелей и других массивных сооружений возникает риск крена по разным причинам - из-за слабого неравномерного грунта, вибраций от транспорта, неблагоприятных погодных условий или недочетов в проектировании. Поэтому требуется постоянная проверка вертикальной осевой симметрии, для чего применяются инклинометры.

Прибор измеряет точный угол наклона предметов относительно поверхности земли для контроля пространственного положения, что необходимо для обеспечения безопасности при строительстве объектов и дальнейшей их эксплуатации. Кроме стройки устройство можно использовать в горнодобывающей промышленности.

"В рамках стратегии предприятия по созданию импортозамещающей продукции мы в инициативном порядке создали первый образец высокоточного инклинометра полностью на российских компонентах. По своим характеристикам прибор не уступает зарубежным аналогам, однако будет обладать более привлекательной ценой. "Плазма" готова к серийному производству изделий. Уже ведутся переговоры с первым заказчиком", - отметил генеральный директор НИИ "Плазма" (разработчик инклинометра, входит в Росэл) Сергей Максимов.

Прибор измеряет угол наклона объектов относительно гравитационного поля Земли в диапазоне от минус 45 до плюс 45 градусов. Устройство может работать в сложных климатических условиях: при повышенной высокой температуре и влажности, а также сильных вибрациях.