ЕБРР повысил прогноз роста экономик стран региона в 2025 году до 3,1%

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел прогноз роста экономик стран, в которых он реализует программы, до 3,1% в 2025 году.

Как говорится в докладе банка, речь идет об улучшении прогноза по сравнению с маем на 0,1 процентного пункта (п.п.). В 2026 году экономический рост ожидается на уровне 3,3%, что означает снижение на 0,1 п.п.

Аналитики банка со штаб-квартирой в Лондоне заметили, что экономики стран региона "испытывают давление со стороны сохраняющейся глобальной геополитической напряженности, возросшего соперничества со стороны Китая на экспортных рынках и ограниченных фискальных возможностей".

В отчете также отмечается, что средняя ставка пошлины на импорт в США выросла с 1,4% в первой половине 2024 года до 4% в первой половине 2025 года, а доля Китая в мировом экспорте промышленных товаров увеличилась с менее чем 10% в 2000 году до 25% в 2024 году, что больше, чем доли США и Германии вместе взятые. Это обстоятельство, как заметили в ЕБРР, делает КНР "все более серьезным конкурентом для стран Восточной Европы и Турции".

Ситуация по странам и регионам

В докладе приводится обновленный анализ ситуации по регионам и странам. Так, средние темпы роста в государствах Центральной Азии (Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане) составят 6,2% в 2025 году, что на 0,7 п. п. выше ожидавшегося показателя. Прогноз роста на 2026 год составляет все те же 5,2%.

В странах Центральной Европы и государствах Балтии (Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии) рост ВВП должен составить 2,4% в 2025 году (уменьшение прогноза на 0,1 п. п.) и те же 2,7% в следующем году.

В Юго-Восточной Европе (Болгарии, Греции, Румынии) средние темпы роста в 2025 году составят 1,7%, а в 2026 году - 1,9%. В странах юга и востока Средиземноморского региона (Египте, Иордании, Ираке, Ливане, Марокко и Тунисе) банк ожидает экономического роста на усредненном уровне 3,7% в этом году и 3,2% в 2026 году.

Прогнозируемый ЕБРР рост ВВП на Западных Балканах (в Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии, Черногории, а также в непризнанном Косове) снизится в 2025 году на 0,5 п.п., до 2,7%. В 2026 году рост экономики должен составить 3,2%. ВВП Турции по итогам этого года должен увеличиться на 3,1% (рост на 0,3 п.п.). Рост в 2026 году прогнозируется на неизменном уровне 3,5%. Прогноз по Белоруссии снижен до 1,7% в 2025 году (минус 0,8 п.п.) и до 2,3% в 2026 году (минус 0,2 п.п.).

Впервые в отчете рассматривается ситуация в экономике шести стран субсахарской части Африки: Бенина, Ганы, Кении, Кот-д’Ивуара, Нигерии, Сенегала. Рост здесь должен составить 4,7% в 2025 году и 4,6% в 2026 году. Учет этих показателей в общей статистике стран ЕБРР улучшит общий прогноз банка до 3,2% по итогам текущего года.

Азербайджан, Армения, Украина

ВВП стран Восточной Европы и государств Кавказа (Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины), по оценкам ЕБРР, вырастет на 3% по итогам текущего года (минус 0,5 п.п.). В 2026 году банк прогнозирует рост на неизменном уровне - 4,4%.

Заметнее всего в этом регионе в 2025 году прогноз роста снижен в Азербайджане (минус 1 п.п., до 2%), на Украине (минус 0,8 п.п., до 2,5%) и в Молдавии (минус 0,3 п.п., до 1,5%). Самый большой рост ожидается в Грузии (7%, рост на 1 п.п.) и Армении (5%).

В случае с Азербайджаном рисками называются "волатильность цен на энергоносители, неопределенность в глобальной торговле и региональная геополитика". Что касается Украины, то эксперты ЕБРР называют ее экономические перспективы "крайне неопределенными", отмечая, что они зависят от хода конфликта, "энергетической безопасности и продолжения международной поддержки".