Виртуальный оператор сотовой связи обеспечивает связь с широким покрытием во всех стандартах: 2G, 3G и 4G

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Виртуальный оператор сотовой связи "Сбермобайл" начал свою работу на территории Донецкой народной республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Сбермобайл" запускается в Донецкой Народной Республике с 25 сентября. На территории региона будет доступен весь функционал оператора: тарифные планы, бесплатный сервис по защите от телефонных мошенников и спама "Хранитель", и другое", - рассказали в пресс-службе.

В компании объяснили, что на территории ДНР "Сбермобайл" обеспечивает связь с широким покрытием во всех стандартах: 2G, 3G и 4G, а работа сети построена на глубокой интеграции с радиочастотной инфраструктурой оператора "Миранда", а также с использованием собственного сетевого ядра. Меморандум о сотрудничестве между "Сбермобайлом" и "Мирандой", как напомнили в пресс-службе, был подписан в 2024 году.