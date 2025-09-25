ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин принимает участие в международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

По сообщению пресс-службы Кремля, в мероприятии также примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и специализированных организаций.

Ожидается, что после форума Путин проведет встречи с главами иностранных делегаций.