МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ будет публиковать ренкинг кредитных организаций по обоснованным жалобам на кредитование два раза в год. Соответствующее решение было принято по просьбе самих банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор будет размещать ренкинг банков раз в полугодие, а не раз в год, как планировалось ранее", - сказали в пресс-службе ЦБ.

Новый подход, как отметил регулятор, также позволит потребителям быстрее получать актуальную информацию о качестве услуг и на ее основе принимать взвешенные решения о выборе банка. Первый полугодовой ренкинг опубликован по итогам января - июня 2025 года.

В ренкинг включаются банки с розничным кредитным портфелем, в отношении которых поступило больше одной обоснованной жалобы на кредитование. Позиция в списке зависит от количества жалоб, рассчитанных на каждые 100 тысяч кредитных договоров.

Банки сравниваются между собой как по статусу (системно значимые и иные), так и по размеру розничной клиентской базы (более 5 млн кредитных договоров и остальные).