Индексы Мосбиржи и РТС увеличивались на 0,5%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,5% - до 2 737,31 и 1 026,67 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,95 копейки - до 11,7 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлили рост до 0,32% и находились на уровне 2 732,29 и 1 024,78 пункта соответственно. В то же время курс юаня замедлил рост до 2,85 копейки - до 11,69 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,33% и находился на уровне 2 732,56 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.