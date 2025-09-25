В столице работает каждый десятый индивидуальный предприниматель страны

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 7,5% в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

"Число индивидуальных предпринимателей в Москве, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало сентября 2025 года достигло 462 тыс. Это на 7,5% больше, чем годом ранее", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время в столице работает каждый десятый индивидуальный предприниматель страны.

Почти треть столичных ИП, или 137,3 тыс., заняты в сфере торговли, при этом почти 80% из них - в розничной. Еще около 14% предпринимателей зарегистрированы в профессиональной, научной и технической деятельности. 12% ИП работают в сфере операций с недвижимым имуществом. Среди других популярных видов деятельности числятся: информация и связь, транспортировка и хранение.

Среди отраслей по росту количества ИП лидирует административная деятельность: с начала сентября прошлого года число предпринимателей в ней выросло на 12,2%. В тройку лидеров вошли сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений, где прирост составил 12,1%, а также операции с недвижимым имуществом - 11,7%.