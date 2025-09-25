Михаил Чудаков отметил, что это было бы логично

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Армении логичнее всего было бы строить у себя новый энергоблок российского дизайна. Об этом заявил ТАСС заместитель гендиректора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков на полях Международного форума World Atomic Week.

"Армении нужна атомная станция, и логичнее всего построить на замену существующему новый блок российского дизайна. Это абсолютно логично. Но мы видим, что логика не всегда работает в последние годы, и преобладают политические решения", - сказал Чудаков.

В качестве примера он привел ситуацию в Восточной Европе. "Ставятся блоки вообще не испытанные, вообще нарисованные на бумаге, нереферентные. И нет пилотных проектов. Но их покупают лишь бы не взять российский проект, который испытанный, надежный, хорошо показавший себя и хорошо работающий", - отметил Чудаков.