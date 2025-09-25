Если экономику США лишить инвестиций от компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, положение, вероятно, будет крайне плачевным, сообщил источник, близкий к американской администрации

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и руководитель технологической корпорации OpenAI Сэм Альтман стремятся сблизиться с президентом США Дональдом Трампом на фоне ухудшения отношений американского лидера с Илоном Маском. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, сближение бизнесменов с американским лидером стало результатом тщательно продуманного плана, и их отношения напоминают "брак по расчету". "Если экономику США лишить инвестиций от компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), наше положение, вероятно, будет крайне плачевным", - сказал газете источник, близкий к администрации США, комментируя контакты бизнесменов с президентом.

На протяжении этого года Цукерберг и Альтман неоднократно посещали Белый дом, чтобы договориться о расширении коммерческих возможностей и снижении бюрократических барьеров по мере разрастания их корпораций. Цукерберг в ходе общения с президентом в Белом доме в начале сентября пообещал, что его компания вложит в экономику США $600 млрд до конца 2028 года. В свою очередь администрация США готова предоставить корпорациям разрешение на строительство дорогостоящих центров обработки информации, необходимых для развития технологий ИИ.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE). В сентябре Трампа и Маска заметили на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком в штате Аризона. Это было одно из первых их публичных появлений вместе после ссоры. Трамп впоследствии положительно охарактеризовал беседу с Маском.