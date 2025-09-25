Речь идет о строительстве, химическом производстве, железнодорожном и тяжелом машиностроении, горнодобывающей промышленности и информационных технологиях, отметил торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Россия наблюдает прогресс в таких областях промышленного сотрудничества с Индией, как строительство, химическое производство, железнодорожное и тяжелое машиностроение, горнодобывающая промышленность, информационные технологии. Об этом заявил торговый представитель России в Индии Андрей Соболев, выступая на международном нефтегазовом форуме "9th LNG India Summit 2025".

По его словам, индийское направление является приоритетным во внешнеэкономической повестке России. Он напомнил, что в 2024 году Индия заняла второе место среди крупнейших торговых партнеров России, а объем товарооборота двух стран, согласно индийской статистике, превысил $70 млрд, тогда как в 2021 году объем двусторонней торговли составлял $14 млрд.

Эти показатели, по словам Соболева, были достигнуты благодаря экспорту российских энергоресурсов. "Но мы также наблюдаем значительный прогресс в таких областях промышленного сотрудничества, как строительство, химическое производство, железнодорожное и тяжелое машиностроение, горнодобывающая промышленность, информационные технологии", - подчеркнул он.

Соболев отметил, что главной задачей на данном этапе является дальнейшая диверсификация товарной корзины, увеличение доли несырьевых и неэнергетических товаров, а также развитие совместных инвестиционных проектов.