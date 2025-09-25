Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что темпы выше прошлогодних

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российские аграрии уже собрали 121 млн тонн зерновых, уборочная кампания подходит к завершающему этапу. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе выступления в Госдуме.

"Уборочная кампания подходит к завершающему этапу. Более 80% площадей зерновых и зернобобовых убраны. Темпы выше прошлогодних. На сегодняшний день собрали 121 млн тонн зерновых, из которых 87 млн тонн - это пшеница. Видим рост как урожайности, так и по качеству", - сказала она.

Текущие результаты, даже несмотря на неурожай на юге, позволяют рассчитывать на достойный урожай по итогам года. Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору 135 млн тонн зерна, включая около 90 млн тонн пшеницы. Этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала, подчеркнула Лут.