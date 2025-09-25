Наблюдаются задержки более чем на два часа

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. В международном аэропорту Сочи, где ранее вводились ограничения на прием и выпуск самолетов, задержали пять рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На данный момент задержки более чем на 2 часа наблюдаются у 5 рейсов. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все самолеты, ушедшие на фоне ограничений на запасные аэродромы, вернулись в Сочи. Их обслужат в порядке очередности и отправят в города назначения.

Временные ограничения на работу сочинского аэропорта вводились в среду и в четверг для обеспечения безопасности полетов. В течение среды на территории Краснодарского края, а именно в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Сочи и Сириусе, была объявлена угроза украинской атаки с помощью безэкипажных катеров. В Сочи в первой половине дня четверга продолжает действовать ограничение на доступ к пляжам.