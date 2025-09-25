По данным издания, Киев проводит переговоры с Еврокомиссией и Международным валютным фондом

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Украине потребуется по меньшей мере $23 млрд для сокращения увеличивающегося дефицита финансирования в будущем году. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев "проводит переговоры с Еврокомиссией, Международным валютным фондом о том, как покрыть растущий дефицит финансирования Украины в связи с прекращением США ее военной и финансовой поддержки" на фоне все более жестких бюджетных ограничений европейских стран.

"Сейчас мы прорабатываем все условия, сроки, объемы", - заявил ранее еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис. "Что касается объемов, для нас также важно увидеть оценку МВФ о финансовых потребностях Украины", - сказал он. МВФ не ответил на запрос о комментарии, информирует FT.

Речь идет, по сведениям газеты, и о дискуссиях в ЕК относительно разработки механизмов выдачи "репарационного кредита" Украине вследствие экспроприации €170 млрд замороженных российских активов в Европе.

О попытках конфискации замороженных активов РФ

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.