Премьер-министр отметил, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности отстаивает интересы людей и бизнеса

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова с 70-летием ведомства, которое будет отмечаться в этом году.

"Прежде всего хочу поздравить вас с юбилеем - 70-летием ведомства, которое вы будете отмечать в текущем году. От всей души хочу пожелать вам и коллективу Роспатента новых достижений и всех благ", - сказал председатель правительства на встрече с Зубовым.

Мишустин отметил, что Роспатент отстаивает интересы людей и бизнеса, регистрируя права на изобретения, товарные знаки, компьютерные программы, базы данных, промышленные образцы. Это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие разных секторов экономики.

Премьер также указал на важность выполнения поручения президента по защите интеллектуальной собственности российских разработчиков. "Президент подчеркивал важность обеспечения защиты интеллектуальной собственности наших разработчиков, а также коммерческой эффективности их решений, чтобы они не ложились на полку, а работали на благо экономики страны", - сказал Мишустин.