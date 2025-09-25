Мишустин призвал помогать компаниям быстро регистрировать права собственности

Премьер-министр РФ также указал на важность дальнейшего повышения заинтересованности предпринимателей, вовлечения их изобретений и технических разработок в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Компаниям в России необходимо помогать быстро и комфортно регистрировать права собственности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым.

"В нашей стране есть огромный потенциал. Чтобы эффективно его использовать, надо помогать компаниям в первую очередь регистрировать права собственности быстро и комфортно, - указал премьер. - В упрощенном режиме, вы сказали о том, что сделали как раз в цифровой платформе такое решение. Это отлично".

Глава кабмина также указал на важность дальнейшего повышения заинтересованности предпринимателей, вовлечения их изобретений и технических разработок в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов.

"Чтобы российская промышленность и ключевые инновационные отрасли нашей экономики опирались на отечественные решения, не зависели от иностранных компаний, которые, вы знаете, зачастую просто оставляют свои обязательства, уходят из страны. И для этого, мне кажется, есть все необходимое", - обратил внимание премьер.

Он также напомнил, что в предыдущую встречу с Зубовым обсуждал, каким образом сделать доступными для малого и среднего предпринимательства кредиты, используя в качестве залога объекты и активы интеллектуальной собственности. Глава кабмина попросил рассказать, как эта работа была проведена.