По мнению премьер-министра РФ, очень важно разъяснять компаниям преимущества регистрации такой собственности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сервисы предоставления кредитов под залог интеллектуальной собственности должны быть удобными и понятными. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым.

"В предыдущую встречу мы обсуждали, каким образом сделать для малого и среднего предпринимательства кредиты, используя в качестве залога объекты интеллектуальной собственности, активы интеллектуальной собственности", - напомнил премьер-министр, попросив отчет о проделанной за это время работе. "Здесь важно, чтобы все сервисы были удобными, понятными", - подчеркнул он.

По мнению главы кабмина, "очень важно разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности". "Ведь это, без сомнения, актив, который позволяет привлечь кредиты и свой бренд усилить, а также регистрация смежных прав будет катализировать, в том числе и индустрии, которые работают рядом", - сказал Мишустин, пожелав Зубову удачи в развитии этого направления.