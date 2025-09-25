Его достаточно для обеспечения технологических процессов

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС постоянно поддерживают в пруду-охладителе безопасный уровень воды, на данный момент он выше минимально необходимого. Учитывая, что энергоблоки станции остановлены, этого достаточно для обеспечения технологических процессов, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Вода из пруда-охладителя использовалась для охлаждения реакторов ЗАЭС и других технологических процессов в режиме генерации. Основным источником для его пополнения служило Каховское водохранилище, которое фактически высохло после разрушения в 2023 году украинскими войсками Каховской ГЭС на Днепре. Сейчас все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова, что значительно снижает потребность в воде для охлаждения.

"Те мероприятия, которые мы выполнили за период, после того как ушла вода и была разрушена дамба, позволяют нам обеспечить на сегодняшний день охлаждение топлива, которое находится в наших реакторах и обеспечить возможность функционирования станции с тем объемом воды, который нам нужен для данного состояния в целом. Поддерживается уровень немного выше, чем минимально необходимый для того, чтобы мы могли работать. Сейчас, в данном режиме, в котором находится станция, этого достаточно, пока она не в режиме генерации", - пояснил Черничук.