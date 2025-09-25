Руководитель направления контент-маркетинга российской компании Юлия Чернышевская отметила. что иногда "удается привлечь в эти игры новых игроков"

ТИБА /Япония/, 25 сентября. /ТАСС/. Предпочтения современных геймеров меняются, однако в российском игровом сообществе все еще высока популярность многопользовательских онлайн-игр и запрос на такие игры силен. Об этом корреспонденту ТАСС на полях международной выставки Tokyo Game Show в Японии рассказала руководитель направления контент-маркетинга российской компании "Фогейм" (4Game) Юлия Чернышевская.

"Легендарные проекты "Фогейма" - Ragnarok Online, Lineage, Aion - имеют очень мощную ядерную аудиторию, которая много лет играет, много сил и труда вложила в свои аккаунты и своих персонажей. Это уникальное комьюнити, которого нет ни у каких других игр на рынке. Основанный на тесных связях между игроками классических MMORPG (массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - прим. ТАСС) опыт удерживает игроков и удерживает нас. Мы видим, что спрос есть и иногда даже удается привлечь в эти игры новых игроков", - рассказала она.

В то же время Чернышевская признала, что происходит изменение потребительской модели - молодые геймеры предпочитают более простые игры, часто выбирая сессионные игры, а не тем, в которых игроки могут проводить по 8-10 часов в день. "Поэтому последние два года мы выпускаем новые проекты, ориентированные на молодую аудиторию", - пояснила представитель компании.

При этом в компании рассказали, что между проектами существует большой процент кросс-конверсии - многие молодые игроки пробуют классические, ориентированные на "хардкорщиков" игры, а ветераны гейминга, в свою очередь, часто пробуют новые и современные проекты. "Удобство нашей платформы способствует этому", - пояснили в "Фогейм".

Ближайшим крупным релизом, который в России будет сопровождать компания, станет приключенческая игра в жанре action/RPG Crimson Desert, рассказала Чернышевская. "Сегодня ночью была объявлена дата ее выхода - 16 марта будущего года, "Фогейм" будет официальным дистрибьютором", - рассказала она.

Выставка игровых развлечений Tokyo Game Show проводится с 1996 года, ежегодно ее гостями становятся свыше 250 тысяч человек со всего мира. Россия в этом году впервые представлена на выставке столь масштабно - в российскую делегацию вошли 11 компаний, включая такие известные в мире российского геймдева имена, как "Бука", 4Game, 1C Game Studios. Как смог убедиться корреспондент ТАСС, стенд московского видеоигрового хаба пользуется заметным интересом у посетителей выставки, которая первые два дня работает в закрытом режиме для представителей индустрии, журналистов и контент-креаторов. Основные дни выставки, открытые для общей публики, пройдут 27-28 сентября.