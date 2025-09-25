Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что в 2025 году страна уделила особое внимание участию во Всемирной выставке цифровой торговли

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Россия считает перспективным развитие российско-китайского взаимодействия в сфере электронной торговли. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на сессии "День электронной торговли Шелкового пути" в ходе IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу.

"Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества, мы заинтересованы в создании платформы взаимного доверия к качеству продукции и готовы поддерживать двусторонний экспорт через национальные цифровые платформы, совместно разработанные технологии для логистики и доставки до двери", - сказал министр.

По словам Решетникова, в этом году Россия уделила особое внимание участию во Всемирной выставке цифровой торговли. "Сегодня мы приехали сюда с нашими ведущими компаниями, чтобы изучить последние тенденции в цифровой экономике Китая, - сказал он. - Мы готовы делиться своим опытом, учиться у других и налаживать новые связи в цифровой экономике".

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.