МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ушедшие из РФ компании стараются сохранять за собой ниши. Большой интерес к регистрации интеллектуальной собственности отмечается среди компаний из Китая. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Ушедшие компании стараются сохранить за собой ниши, а какие-то страны и их бизнес приходят в нашу сторону впервые. Так, мы видим растущий интерес на регистрацию объектов интеллектуальной собственности страны компаний из Китая", - сказал он.

При этом Зубов отметил, что Роспатент в равной степени охраняет, защищает интеллектуальную собственность как российских, так и зарубежных правообладателей, соблюдая все международные обязательства.

Он также сообщил, что объем инвестиций в интеллектуальную собственность в 2024 году вырос на 23% и достиг 2,3 трлн рублей.

"Российских брендов становится все больше. Мы активно сотрудничаем с российскими регионами, в которых особенно отмечаем, например, появление все новых региональных брендов. Субъекты Федерации видят здесь свой интерес, потому что бренд подтягивает за собой, в частности, туристическую инфраструктуру", - констатировал глава Роспатента.