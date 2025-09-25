После утверждения программы определят верфь для строительства этих судов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ разработает отдельную программу инфраструктурного проекта, в рамках которой планируется построить два парома для Калининградской области. После утверждения программы определят верфь для строительства этих судов, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморпорта.

"Правительство Российской Федерации приняло решение о разработке отдельной программы (инфраструктурного проекта), в рамках которой предполагается строительство двух паромов. После ее утверждения и проведения закупочной процедуры будет определена верфь для строительства этих судов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее запланированные к строительству паромы для Калининградской области не были включены в утвержденный перечень судов по "Программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта". Таким образом, денежные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство паромов до заказчика строительства паромов не доведены.

В июне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил ТАСС, что доля морских перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью в 2024 году достигла 60% в общем объеме с учетом железнодорожного и автомобильного транспорта и продолжает увеличиваться. Транспортировку грузов в регион по морю обеспечивают в среднем 28 судов, этих мощностей достаточно. При этом регион планирует развитие значительного количества новых проектов, что говорит о необходимости развития морских перевозок. Он говорил, что в 2029 году ожидается завершение строительства двух железнодорожных паромов для морских перевозок в регион.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит Росморпорту два железнодорожных парома для линии "Усть-Луга - Балтийск", соединяющей Ленинградскую и Калининградскую области. Стоимость строительства паромов составляла 30 млрд рублей.