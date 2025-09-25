Минкоммерции КНР: США рестрикциями мешают экономическому сотрудничеству с Китаем

Суть прагматического взаимодействия между государствами в указанной сфере "заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, приносящем пользу обеим сторонам", отметил официальный представитель китайского Министерства коммерции Хэ Ядун

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов односторонними ограничительными мерами тормозят регулярное торгово-экономическое сотрудничество с Китаем. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

"Наибольшее препятствие, которое на текущем этапе мешает нормальному китайско-американскому сотрудничеству в области торговли и экономики, заключается в односторонних ограничительных мерах, введенных США", - подчеркнул он на брифинге.

Официальный представитель выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут взаимодействовать с Китаем в духе сотрудничества, "создавать благоприятные условия для стабильного, здорового и устойчивого развития торгово-экономических отношений между двумя странами".

По словам Хэ Ядуна, суть прагматического взаимодействия между Китаем и США в указанной сфере "заключается во взаимной выгоде и сотрудничестве, приносящем пользу обеим сторонам". Он отметил, что Пекин и Вашингтон имеют для этого "обширную сферу общих интересов и широкие возможности".