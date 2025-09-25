Россияне нарастили покупки коммерческой недвижимости в Италии и Испании

Средний бюджет покупки в Италии составляет €3 млн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самыми востребованными направлениями для покупки коммерческой недвижимости у россиян среди стран Европы стали Италия и Испания. Об этом говорится в материалах международного брокера Tranio.

"Рынок коммерческой недвижимости Италии демонстрирует уверенный рост в 2025 году, чему способствуют одновременно низкие ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сильный внутренний спрос. <...> Доля заявок от россиян здесь увеличилась на 81,3% - с 16,05% в первом полугодии 2024 года до 21,1% за аналогичный период 2025 года. В Испании доля заявок составляет 20,29% - снижение составило 0,4% год к году", - отмечается в материалах.

Средний бюджет покупки в Италии, по данным Tranio, составляет €3 млн (в районе 290 млн руб.). После двух лет коррекции показал рост рынок коммерческой недвижимости Испании: возвращение в страну ранее выведенных за границу производств и развитие e-commerce формируют спрос на новые склады, объем инвестиций в сегмент, по прогнозам аналитиков, может преодолеть отметку в €2 млрд в 2025 году.

На третьем месте по спросу среди россиян - Германия. Доля заявок на покупку коммерческой недвижимости здесь составила в первом полугодии 2025 года 13,69% против 20,37% за аналогичный период 2024 года. Согласно данным аналитиков, рынок коммерческой недвижимости страны демонстрирует смешанную динамику: сектор логистики начал восстановление, но офисный сегмент сталкивается с трудностями. За первое полугодие на рынке промышленной и логистической недвижимости было зафиксировано поглощение 2,52 млн кв. м, что говорит о небольшом росте. Инвестиционная активность смещается в сторону крупных городов и небольших по размеру активов.

В целом спрос россиян на покупку коммерческой недвижимости за рубежом уменьшился за январь-июнь 2025 года на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указывается в материалах. В абсолютных значениях в 2025 году наблюдается наименьший уровень спроса за последние пять лет, отмечают они.