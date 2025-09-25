Удовлетворены исковые требования "Талдинской трейдинговой компании"

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Челябинский завод по производству коксохимической продукции должен выплатить свыше 400 млн рублей в адрес "Талдинской трейдинговой компании" в счет долга за поставку угля. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Челябинской области, сообщили в пресс-службе суда.

"В судебном заседании 25 сентября исковые требования были удовлетворены. Суд решил взыскать с ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" в пользу ООО "Талдинская трейдинговая компания" задолженность по оплате поставленного товара", - говорится в сообщении.

По информации суда, компании ранее заключили договор, по нему завод должен был заплатить 399 173 041 рубль за поставку угля в марте-июне 2025 года, но не сделал этого. Возникла неустойка в размере в размере 6 148 521 рубль с последующим начислением дополнительно 0,02% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Кроме того, появились расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 2 501 608 рублей.