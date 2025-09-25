Соответствующее соглашение подписали на полях международного форума World Atomic Week

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Соликамский магниевый завод (ОАО "СМЗ", предприятие горнорудного дивизиона Росатома) и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (АО "У-У ППО", предприятие Ростеха) будут сотрудничать в сфере импортозамещения продукции из редкоземельных металлов (РЗМ) магнитной группы. Соответствующее соглашение подписано на полях международного форума World Atomic Week, передает корреспондент ТАСС.

ОАО "СМЗ" завершает проектирование нового производства редкоземельных металлов. Проект первой очереди комплекса успешно прошел госэкспертизу. После ввода производства в эксплуатацию планируется ежегодный выпуск около 2,5 тысяч тонн готовой продукции, в том числе РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим). После запуска нового комплекса АО "У-У ППО" намерено закупать редкоземельные металлы магнитной группы непосредственно у Соликамского магниевого завода в заранее оговоренных объеме и сроках поставок. Помимо этого, стороны планируют совместную разработку инновационных продуктов, основанных на применении редкоземельных материалов, произведенных на ОАО "СМЗ".