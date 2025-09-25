Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан отметила, что ставки фрахта, которые в течение многих лет были относительно стабильными, теперь "резко колеблются от месяца к месяцу"

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самые продолжительные со времен закрытия Суэцкого канала в 1967 году сбои в работе основных торговых артерий мира, включая морские каналы, проливы, крупные порты и судоходные маршруты, наблюдаются в мире в настоящее время. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан.

"С момента закрытия Суэцкого канала в 1967 году мы не видели столь продолжительных сбоев в работе артерий мировой торговли", - приводятся ее слова в ежегодном докладе Конференции о состоянии морского транспорта. По словам Гринспан, если раньше суда "пересекали Красное море за несколько дней", то теперь они "неделями плывут вокруг мыса Доброй Надежды". "Морская торговля теперь осуществляется на значительно более длинные расстояния, при этом средняя протяженность рейса увеличилась с 4 831 мили в 2018 году до 5 245 миль в 2024 году", - пояснила она.

Глава ЮНКТАД отметила, что ставки фрахта, которые в течение многих лет были относительно стабильными, теперь "резко колеблются от месяца к месяцу". Кроме того, нарушения работы портов "стали хроническими, а не эпизодическими". "Суэцкий канал работает ниже нормальной пропускной способности, примерно на 70% ниже среднего уровня транзита тоннажа в 2023 году", - добавила она, отметив, что эти и другие факторы "уже меняют структуру морской торговли".

5 июня 1967 года Египет закрыл Суэцкий канал в связи с развязанной Израилем Шестидневной войной против арабской республики, а также Сирии, Иордании и Ирака. Канал оставался закрытым на протяжении восьми лет до 5 июня 1975 года. Его закрытие считается одним из крупнейших транспортных кризисов XX века, который привел к удорожанию перевозок и задержкам в доставке товаров.