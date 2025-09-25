Костин заявил, что для него любой курс доллара будет хорошим

Глава ВТБ ранее сообщал, что нормальным уровнем для российской экономики является курс в 90-100 рублей за доллар

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин, комментируя прогнозы по курсу доллара, отметил, что курс больше волнует бюджет и экспертов, тогда как для банкира любой курс - "хорошо".

"Понимаете, это бюджет больше волнует и экспортеров. А я-то что? Мне бы какой курс ни был, все хорошо будет", - сказал Костин, отвечая на вопрос о курсе доллара в ходе пленарной сессии Международного банковского форума.

В июне Костин заявлял, что нормальным уровнем для российской экономики является курс в 90-100 рублей за доллар.

Банк России установил на 25 сентября 2025 года официальный курс доллара на уровне 83,9914 рубля, что на 64 копеек выше предыдущего показателя.