Решения по ставке и рост кредитной активности. Заявления Набиуллиной на банковском форуме

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

Глава ЦБ подчеркнула, что слишком быстрое смягчение жесткости денежно-кредитных условий может привести к риску вновь перезапустить маховик высокой инфляции.

ТАСС собрал основные заявления главы ЦБ.

О ключевой ставке

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке тщательно выверяя каждый шаг: "Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий".

Предсказуемость бюджетной политики станет важнейшим фактором при принятии решений по ключевой ставке в октябре: "То, что появилась определенность, - это очень позитивный фактор. Могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок".

Слишком быстрое снижение ключевой ставки может разогнать маховик инфляции.

О влиянии проекта бюджета на экономику РФ

ЦБ расценивает текущий проект бюджета РФ как дезинфляционный, по мнению регулятора, эффект от НДС будет краткосрочным: "Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет, но вспомните опыт 2019 года, когда НДС также увеличивался на 2 п. п. Реакция была умеренная".

Россия впервые проходит полноценный экономический цикл, сейчас экономика выходит из перегрева: "Вот предыдущие эпизоды (2008-2009 гг., 2014-2015 гг., 2022 год) были внешние шоки, происходила резкая остановка экономики, причем практически одномоментно, по широкому кругу отраслей: выстреливала вверх безработица, всплеск инфляции, но после преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли тогда быстро снижать ключевую ставку. Сейчас процесс выхода из перегрева, он не резкий, он постепенный".

О кредитной активности