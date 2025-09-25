Лихачев: МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с Россией и Росатомом

Глава госкорпорации отметил, что также продолжается тесное сотрудничество со Всемирной ядерной ассоциацией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России, Росатома и Международного агентства по атомной энергии развивается. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, открывая международный форум World Atomic Week.

"Мы понимаем, что далеко не все участники генсовета МАГАТЭ поддерживают наши отношения с господином [Рафаэлем] Гросси (главой агентства - прим. ТАСС). Но, несмотря на это давление, сотрудничество России, Росатома и МАГАТЭ только развивается", - сказал Лихачев. При этом он отметил, что продолжается также тесное сотрудничество со Всемирной ядерной ассоциацией (WNA), и в этом огромная заслуга генерального директора WNA Сама Бильбао-и-Леон.