Ставрополье в 2025 году сократит госдолг более чем на треть

Долговая нагрузка на бюджет сократится до 15% от объема налоговых и неналоговых доходов

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Объем государственного долга Ставропольского края в текущем году уменьшится почти на треть в результате списания задолженности в рамках распоряжения правительства РФ и составит 20 млрд рублей. Таким образом, долговая нагрузка на региональный бюджет значительно сократится, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

"Объем государственного долга сокращается без малого на 13 млрд рублей. Это списание наших обязательств перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, которые были рассрочены до 2039 года, но постановлением правительства Российской Федерации субъектам была предоставлена такая возможность - списать эти долги в ускоренном темпе за счет расходов, если их субъект производил в 2024-м и 2025-м годах как меру социальной поддержки участников специальной военной операции и членам их семей", - сказала на заседании зампред правительства - министр финансов региона Лариса Калинченко.

По ее словам, такие расходы в регионе производили в большом объеме и поэтому списание идет на сокращение объема госдолга. "В результате у нас объем госдолга будет чуть более 20 млрд рублей, а долговая нагрузка на бюджет сократится до 15% от объема налоговых и неналоговых доходов, еще более укрепляя устойчивость регионального бюджета", - пояснила она.

Списание задолженности Ставропольского края по отдельным бюджетным кредитам перед Российской Федерацией производится в соответствии с распоряжением правительства РФ №1538-р от 12 июня 2025 года.