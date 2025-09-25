Эксперт Артур Мурадян напомнил, что в 19-й пакет санкций визовые рестрикции пока не вошли

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вопрос с возможным ужесточением визовой политики Евросоюза в отношении россиян может проясниться в ближайшие два-три месяца, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в интервью "Вестнику АТОР".

"Я думаю, что все эти вопросы с визами в Европу прояснятся в ближайшие два-три месяца. Но лично я бы рекомендовал туристам уже сейчас готовиться к возможному сокращению количества доступных квот на подачу документов в консульствах и уменьшению срока действия выдаваемых виз", - сказал он.

Эксперт напомнил, что в 19-й пакет санкций визовые рестрикции пока не вошли. Но возможность некоей рекомендации из Брюсселя странам ЕС ужесточить визовую политику для россиян остается, "так как конфронтационная риторика Евросоюза неизменна". Однако следовать такой потенциальной рекомендации или нет - дело самих государств Европы. "Их не могут заставить. И на примере того, как страны, зарабатывающие на российских туристах, сейчас заблокировали визовую часть последнего санкционного пакета, можно видеть, что не все так однозначно", - отметил Мурадян.

Вице-президент АТОР предположил, что Европу вряд ли полностью закроют для российских туристов. Например, Греция имеет право выдавать национальные визы, что не противоречит нормам Евросоюза. Если какие-то страны пойдут по пути ужесточения визовой политики для россиян, то, скорее всего, это будет введение виз под конкретные даты.

По оценкам АТОР, количество поездок российских туристов в Европу этим летом выросло на 15-20%. Чаще всего путешественники отправлялись в Грецию, Испанию, Италию и Францию. Россияне в основном путешествуют в Европу через Стамбул, добавил Мурадян.