В ЦБ призвали запустить механизм стимулирования выхода компаний на фондовый рынок

Важно, чтобы господдержка направлялась не только, когда компания берет кредит, а когда они выходят на рынок капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нужно запустить механизм стимулирования выхода компаний на фондовый рынок. Об этом она заявила на XXII Международном банковском форуме.

"Ну и конечно же нужно запустить механизм, который, вроде бы все согласны, и правительство согласно, чтобы господдержка направлялась не только, когда компания берет кредит, а когда они выходят на рынок капитала. Знаем, что многие министерства и ведомства это поддерживают, ключевые - Минэк и Минфин. Но пока не получается убедить отдельные отраслевые министерства", - отметила она

При этом глава ЦБ выразила надежду, что это удастся. "И конечно, нам нужно налоговые меры еще раз обсудить и вообще приоритетный доступ эмитентов к мерам господдержки, госзапускам, госгарантиям и так далее. Для того, чтобы у нас были задействованы все потенциальные источники финансирования роста российской экономики", - добавила Набиуллина.