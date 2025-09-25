Счетная палата за шесть лет выявила нарушений и недостатков на сумму 6,9 трлн рублей

Важнейшим результатом исполнения поручения президента России стало исполнение поручения по проведению всестороннего анализа реализации национальных проектов за период 2019-2024 годов, отметила заместитель председателя СП РФ Галина Изотова

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Счетная палата в период 2019-2024 гг. выявила нарушений и недостатков на сумму 6,9 трлн рублей, из которых 70% - это нарушения и недостатки бюджетного и бухгалтерского учета. Об этом сообщила заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова на пленарном заседании в Госдуме.

"По итогам шестилетнего периода Счетной палатой выявлено нарушений и недостатков на сумму 6,9 трлн рублей, из них 70% - это нарушения и недостатки бюджетного и бухгалтерского учета. Обеспечен возврат в казну 158 млрд рублей. Направленно 3 679 рекомендаций, 2 тыс. из них реализовано", - сказала она.

Изотова также отметила, что проведена большая работа по экспертизе нормативно-правовых актов, в том числе более тысячи экспертиз в сфере национальной безопасности, поддержки участников СВО и их семей.

"Важнейшим результатом исполнения поручения президента Российской Федерации стало исполнение поручения по проведению всестороннего анализа реализации национальных проектов за период 2019-2024 годов", - подчеркнула Изотова.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли решение назначить Галину Изотову заместителем председателя Счетной палаты РФ. В соответствии с законом "О Счетной палате Российской Федерации" заместитель председателя назначается Госдумой сроком на 6 лет по представлению президента. Одно и то же лицо не может занимать должность более двух сроков подряд.

В первый раз Изотова была назначена на должность 25 сентября 2019 года. Ее первый срок полномочий истек 24 сентября 2025 года.