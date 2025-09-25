Обсуждение состоится на видеоконференции, которая была организована председательствующей в "семерке" Канадой

РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи собираются обсудить использование замороженных российских активов во время видеоконференции 1 октября, которая была организована председательствующей в "семерке" Канадой. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.