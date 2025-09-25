Синхронная отгрузка сразу двух атомных реакторов из разных городов в истории российской атомной промышленности осуществляется впервые

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росатом впервые синхронно отгрузил из разных городов сразу два корпуса реакторов ВВЭР-1200 для строящихся АЭС "Эль-Дабаа" и "Аккую". Команду на синхронную отправку изделий дал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по видеосвязи с площадки ВДНХ в рамках Мировой атомной недели (World Atomic Week), передает корреспондент ТАСС.

Сразу два машиностроительных завода Росатома - "Ижора" в Санкт-Петербурге и "Атоммаш" в Волгодонске - отгрузили два корпуса реакторов ВВЭР-1200 для первого блока АЭС "Эль-Дабаа" и четвертого блока АЭС "Аккую", которые российские атомщики строят в Египте и Турции. Синхронная отгрузка сразу двух атомных реакторов из разных городов в истории российской атомной промышленности осуществляется впервые.