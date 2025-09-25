В этом вопросе надо "быстрее наводить порядок", отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Размеры штрафов для банков должны стать "стоп-сигналом" для недобросовестных практик, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.

"К сожалению, мы неоднократно выявляли грубые массовые нарушения прав потребителей на финансовом рынке, и ответственность должна быть за нарушение соответствующая. <...> Штраф 1 млн рублей - это вообще ни о чем, и это никого не останавливает. Мы это видим, и ситуация нетерпимая. На мой взгляд, должно быть понимание, что за нарушением последует значимое наказание. Что это означает? Это означает - 0,1% от размера собственных средств при первичном нарушении, до 1% - при неисполнении предписаний. На наш взгляд, это будет "стоп-сигналом" для недобросовестных практик", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что нужно не наказание, а нужно отсутствие нарушений прав граждан из-за страха этих наказаний. "Законопроект сбалансирован. <...> Мне кажется, здесь надо быстрее наводить порядок", - добавила она.