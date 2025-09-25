Мантуров заявил о выполнении гособоронзаказа в РФ в полном объеме

График производства особо востребованной номенклатуры утвердили на 2026 год

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания с представителями ОПК.

"В текущем году гособоронзаказ выполняется в полном объеме. Кроме того, утвержден график производства особо востребованной номенклатуры на 2026 год. Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих. По заданию Минобороны, других войск и служб мы должны наращивать средства противодействия атакам противника, делать особый акцент на обеспечении антитеррористической безопасности, на повышение защищенности приграничных территорий и парирование кибер-угроз в сфере обороны", - сказал Мантуров.