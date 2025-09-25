По данным агентства, индийская делегация в ходе торговых переговоров в Вашингтоне подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из Венесуэлы, Ирана и России может привести к резкому скачку мировых цен на нефтепродукты

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Индия повторно уведомила США, что для выполнения требования Белого дома об отказе Нью-Дели от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, индийская делегация в ходе торговых переговоров в Вашингтоне подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из Венесуэлы, Ирана и России, основных производителей нефти, может привести к резкому скачку мировых цен на нефтепродукты.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми. 16 сентября переговорщики Индии и США возобновили диалог по предлагаемому торговому соглашению, обсудив урегулирование вопросов, возникших в связи с высокими пошлинами, которые создали неопределенность для экспортеров.