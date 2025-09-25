Кабмин до конца года запретит экспорт бензина

Правительство РФ также введет запрет для непроизводителей дизельного топлива, уточнил вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введет запрет для непроизводителей дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года", - сказал он.

По словам Новака, это позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются.

Вице-премьер уточнил, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок топлива по межправительственным соглашениям.

Ранее об обсуждении запрета на экспорт бензина и дизтоплива до конца года сообщал источник ТАСС.

Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.