Минсельхоз: цены производителей на куриное мясо за месяц снизились на 1,4%

В ведомстве отметили, что в 2025 году в России сохраняется положительная динамика производства птицы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Цены производителей на мясо кур, по данным на 17 сентября, за месяц снизились на 1,4% и составили в среднем 164,5 руб. за кг. Потребительские цены за тот же период увеличились на 0,4% и в среднем составили 228,5 руб. за кг, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

"По данным на 17 сентября, цены производителей на мясо кур за месяц снизились на 1,4% и составили в среднем 164,5 руб./кг. Потребительские цены за тот же период увеличились всего на 0,4% и в среднем составили 228,5 руб./кг. За год куриное мясо увеличилось в цене у производителей на 6,8%, в рознице - на 4,9%, что ниже уровня инфляции", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе отметили, что в 2025 году в России сохраняется положительная динамика производства птицы. За январь - июль в сельхозорганизациях произведено 3,96 млн тонн в живом весе, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Для поддержки рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер поддержки, в том числе льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, компенсация части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков, напомнили в министерстве.

Также отмечается, что в текущем году на птицеводческих предприятиях не регистрировались случаи гриппа птиц.