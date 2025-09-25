"Ъ": возведенный "Метростроем" спортклуб могут передать государству

По данным газеты, Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему главе компании Вадиму Александрову

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ в рамках банкротства петербургского ОАО "Метрострой" подала иск к бывшему главе компании Вадиму Александрову и требует передать в собственность государства построенный за 1,3 млрд рублей спорткомплекс - как имущество, полученное коррупционным путем. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Иск подан в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга. Ответчиком, помимо Александрова, который с 1998 по 2017 год руководил "Метростроем", выступает его сын Николай, являвшийся акционером и заместителем гендиректора компании. "Метрострой" до 2021 года был единственным строителем петербургского метро.

ГП считает, что отец и сын использовали свое положение в компании для строительства спортклуба на деньги, которые были выделены городом на метро. Спорткомплекс позже был передан в распоряжение другого юридического лица "в целях коммерческого использования и личного незаконного обогащения", пишет издание.

Так, в 2011 году Александров-младший договорился о строительстве клуба на участке "Метростроя" с гендиректором ООО "Метропаркинг" Айдаром Ермаковым. В иске подчеркивается, что никакой необходимости строить этот объект у "Метростроя" не было, как и средств для этого. Кроме того, спорткомплекс в итоге был построен на средства "Метростроя" и силами его сотрудников, так как "Метропаркинг" реальной хозяйственной деятельности не вел. Всего в объект было вложено более 1,292 млрд бюджетных рублей, после строительства он полностью перешел в собственность "Метропаркинга".

ГП настаивает, чтобы здания самого клуба, блочной трансформаторной подстанции и холодильной станции были обращены в доход государства как полученные коррупционным путем.